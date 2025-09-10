ЦБ Азербайджана оштрафовал должностное лицо одной из НКО

БАКУ /Trend/ – Должностное лицо небанковской кредитной организации (НКО) ООО "SF Azerbaijan" привлечено к административной ответственности Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Так, в рамках текущих контрольных мероприятий, проводимых ЦБА, было установлено нарушение требований статьи 22.1 закона Азербайджанской Республики "О небанковских кредитных организациях" и пункта 3.3 "Правил предоставления информации в Централизованный кредитный реестр о заёмщиках кредитных организаций".

"На этом основании, в соответствии с пунктом 440.1 Кодекса об административных правонарушениях, должностное лицо НКО "SF Azerbaijan" было оштрафовано на сумму 1 500 манатов", - говорится в информации.