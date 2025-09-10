Эксперт из Китая отметил роль СВМДА в укреплении международного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) как региональная платформа и механизм обладает значительным потенциалом для восполнения существующих пробелов в сфере международного взаимодействия.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель директора Института международных отношений Шанхайской академии общественных наук Ван Чжэнь в ходе тринадцатого заседания Форума аналитических центров СВМДА на тему “Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в контексте институциональной трансформации СВМДА” в Баку.

"Главной движущей силой СВМДА является консенсус. Следовательно, ключевая задача на будущее заключается в его укреплении и развитии. Изменения в мировой геополитике создают ситуацию, с которой необходимо справляться совместными усилиями. В связи с этим СВМДА как региональная платформа и механизм обладает значительным потенциалом для восполнения существующих пробелов в сфере международного взаимодействия", — отметил Ван Чжэнь.

Он добавил, что для достижения поставленных целей СВМДА необходимо повысить институциональную эффективность.

"Известно, что у СВМДА уже сформирован разветвлённый рабочий механизм — от саммитов до специализированных центров, охватывающий самые разные сферы. Однако в будущем важно не только сохранять эту структуру, но и повышать её результативность", — подчеркнул замдиректора.