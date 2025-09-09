Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Проводимые мозговыми центрами исследования создают важную основу для решения глобальных вызовов

Политика Материалы 9 сентября 2025 12:05 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ/ Trend/ - Роль мозговых центров в развитии государств и обществ в современном мире чрезвычайно велика. Проводимые ими исследования в различных областях создают важную основу для решения глобальных вызовов – проблем в сфере безопасности, экономики, технологий и экологии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА под названием «Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации СВМДА».

Глава государства отметил, что мозговые центры вносят свой вклад в более эффективное и выверенное принятие решений как на национальном, так и на международном уровнях. С этой точки зрения сотрудничество аналитических центров стран СВМДА открывает благоприятные перспективы для укрепления взаимопонимания между странами и народами, углубления региональной интеграции.

