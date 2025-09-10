Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 10 сентября

10 сентября 2025
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 10 сентября.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9916 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0412 маната, 100 российских рублей - 2.0295 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9916
AUD 1,1241
BYN 0,5707
BGN 1,0181
AED 0,4628
KRW 0,1226
CZK 0,0818
CNY 0,2386
DKK 0,2668
GEL 0,6316
HKD 0,2183
INR 0,0193
GBP 2,3021
IRR 0,0297
SEK 0,1814
CHF 2,1337
ILS 0,5084
CAD 1,2281
KWD 5,5664
KZT 0,3163
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,5066
MDL 0,1025
NOK 0,1707
UZS 0,0138
PKR 0,5994
PLN 0,4684
RON 0,3927
RUB 2,0295
RSD 0,017
SGD 1,3256
SAR 0,4531
xdr 2,3352
TRY 0,0412
TMT 0,4857
UAH 0,0412
JPY 1,154
NZD 1,0113
