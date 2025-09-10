Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 10 сентября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 10 сентября.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9916 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0412 маната, 100 российских рублей - 2.0295 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9916
|AUD
|1,1241
|BYN
|0,5707
|BGN
|1,0181
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1226
|CZK
|0,0818
|CNY
|0,2386
|DKK
|0,2668
|GEL
|0,6316
|HKD
|0,2183
|INR
|0,0193
|GBP
|2,3021
|IRR
|0,0297
|SEK
|0,1814
|CHF
|2,1337
|ILS
|0,5084
|CAD
|1,2281
|KWD
|5,5664
|KZT
|0,3163
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5066
|MDL
|0,1025
|NOK
|0,1707
|UZS
|0,0138
|PKR
|0,5994
|PLN
|0,4684
|RON
|0,3927
|RUB
|2,0295
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3256
|SAR
|0,4531
|xdr
|2,3352
|TRY
|0,0412
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0412
|JPY
|1,154
|NZD
|1,0113