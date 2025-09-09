Состоялась презентация первого полнометражного азербайджанского фильма, снятого в Европе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В филиале Park Cinema во Flame Towers состоялась презентация первого полнометражного азербайджанского фильма, снятого в Европейском Союзе, под названием "До встречи" (Görüşənədək). Презентация фильма вызвала особый интерес у представителей культурного сообщества и молодежи, сообщает Trend Life.

На презентации выступил режиссер и сценарист фильма Назим Агшин Мусабейли, который рассказал о создании фильма, творческом процессе и возникших трудностях. Он оценил этот фильм как важный этап для национального кинематографа и призвал деятелей искусства поддерживать проекты европейского уровня.

Фильм снят в жанре комедии и мелодрамы. В ролях - Кямиль Шукюров, Эльнара Абдуллаева, Назим Агшин Мусабейли, Тими Янурик, Акшин Сакиф, Лала Рафиева.

Сюжет: В Будапеште соседи по комнате Акшин и Ильгар переживают одинаковую судьбу: оба влюблены, но не могут завоевать сердца девушек, которые им нравятся. Акшин влюблен в Айсель, которая живет в Будапеште, а Ильгар - в Ляман, живущую в Баку. Чтобы выбраться из этой безвыходной ситуации, они идут разными путями: Акшин собирается набраться смелости и прямо открыть своё сердце, а Ильгар решает выразить свою любовь через особенный видеоподарок ко дню рождения Ляман. Моменты принятия решений, их желания и смелость ведут друзей к неожиданным приключениям.

Фильм был единодушно положительно воспринят зрителями. После показа они отмечали: "Было гораздо лучше, чем мы ожидали", "Фильм очень интересный и содержательный".

Фильм "До встречи" демонстрируется исключительно в сети кинотеатров Park Cinema.

