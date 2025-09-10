Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
  3. Общество

Общество Материалы 10 сентября 2025 15:00 (UTC +04:00)
В Милли Меджлисе Азербайджана обсудят вопрос повышения занятости населения

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе Азербайджана пройдут публичные слушания на тему «О предстоящих задачах в сфере повышения занятости населения и совершенствование законодательства».

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в проекте плана работы комитета по труду и социальной политике на осеннюю сессию 2025 года.

Публичные слушания пройдут под руководством отдела социального законодательства и отдела организации работы Милли Меджлиса, комитетов и комиссий.

