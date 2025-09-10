Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light по базе CIF в итальянском порту Августа по сравнению с предыдущим показателем увеличилась на 0,39 доллара США или на 0,57%, составив 68,70 доллара за баррель.

Об этом сообщили в среду Trend источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light по базе FOB выросла на 0,39 доллара или на 0,58%, составив 67,23 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS по сравнению с предыдущим показателем увеличилась на 0,5 доллара или на 0,9%, составив 55,84 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 0,28 доллара или на 0,42%, составив 66,70 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.