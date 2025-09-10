Обсуждены перспективы партнерства между Бакинским портом и "CRCT Казахстан" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 10 сентября директор ООО «Бакинский международный морской торговый порт» Эльдар Салахов встретился с делегацией международной логистической компании “CRCT Казахстан” (дочерняя компания Китайской корпорации по перевозке контейнеров по железной дороге), во главе с генеральным директором компании Дай Ханьшенем.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Бакинский порт.

В ходе встречи обсуждалось укрепление двустороннего сотрудничества, изучение потенциальных направлений взаимодействия, а также стратегические инициативы по расширению железнодорожных связей между Китаем и Азербайджаном.

Также стороны обменялись мнениями о развитии партнёрских отношений и определении новых возможностей для взаимного роста в транспортной и логистической сферах.

Гости ознакомились с терминалами Бакинского порта, его техническими возможностями и операционным процессом.