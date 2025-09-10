Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Обсуждены перспективы партнерства между Бакинским портом и "CRCT Казахстан" (ФОТО)

Экономика Материалы 10 сентября 2025 16:46 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы партнерства между Бакинским портом и "CRCT Казахстан" (ФОТО)
Фото: Бакинский порт/Facebook

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - 10 сентября директор ООО «Бакинский международный морской торговый порт» Эльдар Салахов встретился с делегацией международной логистической компании “CRCT Казахстан” (дочерняя компания Китайской корпорации по перевозке контейнеров по железной дороге), во главе с генеральным директором компании Дай Ханьшенем.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Бакинский порт.

В ходе встречи обсуждалось укрепление двустороннего сотрудничества, изучение потенциальных направлений взаимодействия, а также стратегические инициативы по расширению железнодорожных связей между Китаем и Азербайджаном.

Также стороны обменялись мнениями о развитии партнёрских отношений и определении новых возможностей для взаимного роста в транспортной и логистической сферах.

Гости ознакомились с терминалами Бакинского порта, его техническими возможностями и операционным процессом.

Обсуждены перспективы партнерства между Бакинским портом и "CRCT Казахстан" (ФОТО)
Обсуждены перспективы партнерства между Бакинским портом и "CRCT Казахстан" (ФОТО)
Обсуждены перспективы партнерства между Бакинским портом и "CRCT Казахстан" (ФОТО)
Обсуждены перспективы партнерства между Бакинским портом и "CRCT Казахстан" (ФОТО)
Обсуждены перспективы партнерства между Бакинским портом и "CRCT Казахстан" (ФОТО)
Обсуждены перспективы партнерства между Бакинским портом и "CRCT Казахстан" (ФОТО)
Обсуждены перспективы партнерства между Бакинским портом и "CRCT Казахстан" (ФОТО)
Обсуждены перспективы партнерства между Бакинским портом и "CRCT Казахстан" (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости