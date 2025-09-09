Сегодняшняя реальность - показатель готовности Азербайджана и Армении к миру - Али Гусейнли

БАКУ /Trend/ - Соглашение, достигнутое в Вашингтоне, стало реальностью, которая приблизила нас к миру.

Об этом сказал председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли во время выступления на специальном заседании в рамках внеочередной сессии парламента Азербайджана на тему "Вашингтонские соглашения: торжество мирной дипломатии и мудрого лидерства", сообщает Trend.

Он отметил, что сегодняшняя реальность является показателем готовности Азербайджана и Армении к миру.

