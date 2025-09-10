Эксперт Минздрава Азербайджана рассказала о причинах неприятного запаха изо рта у детей

БАКУ /Trend/ - В ходе прямого эфира в официальном аккаунте министерства здравоохранения в Instagram врач-стоматолог Учебной стоматологической клиники Азербайджанского медицинского университета Гюней Гасанова объяснила причины неприятного запаха изо рта у детей (галитоза) и рассказала, как с этим бороться.

Как сообщает Trend, по ее словам, причиной стойкого неприятного запаха изо рта у ребенка может быть не только недостаточная гигиена, но и различные внутренние заболевания:

«Основные причины галитоза – это плохая гигиена полости рта: кариес, воспаление десен (гингивит), снижение количества слюны (сухость во рту), такие хронические заболевания, как гастрит или тонзиллит (ангина), чрезмерное употребление таких продуктов, как чеснок, лук и некоторые специи, неправильная чистка ортодонтических конструкций (например, брекетов)».

Врач-стоматолог порекомендовала родителям обязательный контроль за гигиеной детей: «В первую очередь нужно следить за тем, чтобы ребенок чистил зубы два раза в день и не забывал очищать поверхность языка.

Параллельно с этим, следует контролировать питание, то есть, нужно ограничить употребление сладкой, кислой и острой пищи. И главное, если запах не проходит, то первым шагом должен быть визит к стоматологу. Врач проведет гигиеническую чистку и необходимое лечение. При необходимости он направит вас к другим специалистам для проверки внутренних органов (анализы крови, обследование желудка или горла)».

Г. Гасанова в заключение отметила, что главное для родителей — это быть внимательными, чтобы своевременно устранить проблему: «Часто неприятный запах вызван простыми причинами и легко устраняется».

