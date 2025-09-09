Обнародованы данные о налоговых поступлении от негосударственного сектора в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - С января по август поступления в бюджет Нахчыванской АР через Государственную налоговую службу при министерстве экономики составили свыше 160,6 миллиона манатов, что на 13,7 % или на 19,4 миллиона манатов (11,4 миллиона долларов США) больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

При этом поступления от негосударственного сектора составили 110,4 миллиона манатов (64,4 миллиона долларов США), что на 18,3 миллиона манатов (10,4 миллиона долларов США) или на 19,9 % больше, чем в соответствующем периоде 2024 года. Доля поступлений составила 68,7 % за счет негосударственного сектора и 31,3 % — государственного.

Кроме того, за январь–август 2025 года поступления от взносов по страхованию от безработицы выросли на 6,6 % и превысили 3 миллиона манатов (1,8 миллиона долларов США), а по обязательному медицинскому страхованию — на 10,3 %, превысив 20,2 миллиона манатов (11,9 миллиона долларов США).