Названы сроки завершения работ на азербайджанском участке Зангезурского коридора

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что работы на азербайджанском участке Зангезурского коридора будут завершены в следующем году.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам начальник отдела транспортной политики министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Фариз Алиев.

По его словам, в 2024 году по сравнению с объемом грузоперевозок по Среднему коридору в 2019 году достигнут рост до 5 раз.

"В 2024 году из Китая в Европу было отправлено 358 блок-поездов. Это одновременно свидетельствует о растущем влиянии Азербайджана в Среднем коридоре. Мы считаем, что у нас есть более широкий потенциал и возможности в этой сфере. Об этом позволяют говорить текущий объем и будущие перспективы торговых отношений между Европой и Китаем, а также проводимые и расширяемые нами реформы в этой сфере", - сказал Ф.Алиев.

Он отметил, что Зангезурский коридор представляет собой проект, имеющий большое стратегическое значение для налаживания транспортных связей как в направлении Восток-Запад, так и Север-Юг, а также для осуществления транзитных грузоперевозок.

"Ожидается, что работы по коридору на территории Азербайджана будут завершены в следующем году. С развитием Зангезурского коридора по Среднему коридору будет перевозиться дополнительно 15 миллионов тонн грузов", - сказал Ф.Алиев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!