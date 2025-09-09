Президент Токаев выстраивает стратегию энергетической безопасности - ставка на атомную энергетику

БАКУ /Trend/ - Развитие атомной энергетики в Казахстане выходит на уровень стратегического приоритета. Вчерашнее послание Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к народу стало очередным подтверждением этого. Глава государства прямо заявил о необходимости уже сегодня планировать строительство второй и третьей атомных электростанций, подчеркнув, что запуск первой АЭС в Алматинской области - лишь начало масштабного пути.

Инициатива Токаева отражает системный подход к решению одной из главных проблем экономики - растущего дефицита электроэнергии. Нынешняя нагрузка на энергосистему страны, высокий уровень износа тепловых электростанций и потребность в новых источниках генерации формируют объективный запрос на диверсификацию энергобаланса. Именно в этих условиях страна делает ставку на ядерную энергетику, видя в ней не только инструмент покрытия внутренних потребностей, но и важнейший элемент долгосрочной энергетической независимости Казахстана.

6 октября 2024 года в Казахстане прошел референдум, который стал ключевым этапом в определении будущего энергетического курса страны. Более 71% граждан поддержали строительство атомной электростанции, продемонстрировав высокий уровень вовлеченности и доверия к проекту.

Выбор технологического партнера также оказался принципиальным. В конкурсе участвовали китайская CNNC, южнокорейская KHNP, французская EDF и российский "Росатом". В июне власти объявили, что именно российская компания возглавит консорциум по строительству первой АЭС, предложив наиболее оптимальное решение. В августе возле села Улкен в Алматинской области стартовали инженерно-изыскательские работы - подготовительный этап, от которого зависит как конфигурация будущей станции, так и ее безопасность.

По словам главы Агентства РК по атомной энергии Алмасадама Саткалиева, общий объем инвестиций в проект составит около 14–15 миллиардов долларов, еще около 1 миллиарда долларов направят на социальную и инфраструктурную сферу. "Проект реализуется при широкой общественной поддержке, а участие казахстанских предприятий и научных организаций позволит создать тысячи рабочих мест и вывести ядерную науку на международный уровень", - подчеркнул он.

Вопрос строительства АЭС в Казахстане не является инициативой "впрок". Уже сегодня страна сталкивается с острым дефицитом электроэнергии. В 2024 году он составил около 2,4 миллиарда кВт∙ч, а в 2025 году прогнозируется рост до 5,7 милларда кВт∙ч.

Президент Токаев в своем обращении отметил, что "коренным образом нужно менять подход к использованию попутного и сжиженного нефтяного газа, который должен превратиться в полноценный экономический ресурс". Но при этом, подчеркнул глава государства, "для своевременного запуска всех проектов и цифровой трансформации экономики необходимы достаточные объемы электроэнергии".

По оценкам правительства, к 2035 году потребление электроэнергии в Казахстане достигнет 152,4 миллиарда кВт∙ч, в то время как существующие мощности смогут вырабатывать лишь 135 миллиардов кВт∙ч. Старение тепловых электростанций, рост промышленного потребления и увеличение спроса на юге страны усиливают необходимость поиска долгосрочных решений. Сегодня дефицит покрывается импортом, в основном из России, что создает дополнительную зависимость.

Первая АЭС в Казахстане должна быть завершена к 2035-2036 годам. Она станет ключевым элементом новой энергетической стратегии. При этом Президент Токаев подчеркивает: одной станции для устойчивого роста экономики недостаточно.

"Для Казахстана энергетический переход - не самоцель, а инструмент устойчивого развития, основанного на реальных возможностях энергосистемы и долгосрочных интересах государства. В этой связи принципиальным является курс на развитие ядерной энергетики. Для стабильного роста экономики, пожалуй, этого недостаточно. Нам следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС", - заявил глава государства.

На уровне правительства работа уже идет. Первый вице-премьер Роман Скляр сообщил, что строительство второй и третьей АЭС в Казахстане будет реализовано при участии китайской CNNC. По его словам, места дислокации станций будут определены в ближайшее время, а соглашения прорабатываются совместно с Агентством по атомной энергии и национальной компанией "Казахстанские атомные электрические станции".

Достижение договоренности о стратегическом партнерстве с Китаем открывает для Казахстана доступ к уникальному опыту. Пекин обладает замкнутым ядерным циклом - от добычи урана до переработки отходов, а также активно внедряет ядерные технологии в теплоснабжение, опреснение воды и медицину. Передача компетенций в рамках будущих проектов может существенно ускорить становление казахстанской атомной отрасли.

Эти планы имеют значение не только для Казахстана. Центральная Азия, где потребление электроэнергии также растет быстрыми темпами, получает пример страны, которая решает проблему энергетической безопасности через развитие атомной отрасли.

Вопрос строительства атомных электростанций в Казахстане - это не только ответ на растущие внутренние потребности в электроэнергии, но и стратегический выбор в пользу устойчивого и диверсифицированного развития. Личная роль Президента Токаева в продвижении этой повестки очевидна: именно он сформулировал курс на ядерную энергетику как на ключевой инструмент энергетической безопасности и экономической модернизации.

Привлечение к проектам ведущих компаний из разных стран говорит о взвешенной политике главы государства, который стремится соединить международный опыт с национальными интересами. Такое решение закладывает основу для формирования в Казахстане современной атомной отрасли, способной не только обеспечивать внутренний рынок, но и стать моделью для соседних государств Центральной Азии.

В условиях глобального энергетического перехода Казахстан, благодаря инициативам Президента Токаева, получает шанс занять уникальную нишу в регионе - сочетая развитие "зеленой" энергетики с созданием сильного атомного сектора. Эта комбинация обеспечит стране стабильную энергетику на десятилетия вперед и станет примером того, как грамотная политика и дальновидные решения могут преобразовать целую отрасль.