В Баку проходит II Международная выставка и конференция "Водное хозяйство" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит церемония открытия II Международной выставки и конференции "Водное хозяйство" Baku Water Week (Бакинская водная неделя).

Как сообщает в среду Trend, на выставке, организованной при поддержке Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), будут представлены новейшие технологии, инновационные решения, современный мировой опыт в области водного хозяйства.

Выставка соберет государственные структуры, международные компании, экспертов и профессиональных посетителей.

В экспозиции будут отражены масштабные проекты в сфере водоснабжения Азербайджана. Бакинская водная неделя, имеющая стратегическое значение для страны и региона, станет платформой для открытого диалога и практического сотрудничества, предлагая конкретные выгоды и новые возможности для отечественных и зарубежных участников.

Бакинская водная неделя создаст условия для поиска инновационных подходов к решению актуальных задач, укрепления деловых связей и повышения эффективности управления водными ресурсами.

В этом году в Бакинской водной неделе принимают участие более 60 компаний и делегаций из Германии, США, Австрии, Беларуси, Великобритании, Чехии, Израиля, Швейцарии, Индии, Венгрии, Турции, Сербии, Саудовской Аравии и Сингапура.

Выставка охватывает широкий спектр продукции и услуг: анализ и лабораторные технологии, банковские услуги, трубы и трубопроводное оборудование, облачные технологии, решения по защите от наводнений и берегоукрепительным работам, оборудование для дренажа, гидротехнические сооружения; переработка питьевой воды; водоснабжение и канализация; водоснабжение и водоотведение; строительная и буровая техника и оборудование; технологии измерения, регулирования и контроля в водоснабжении и водном хозяйстве; проектирование и строительство объектов водного хозяйства; информационно-коммуникационные технологии в водном хозяйстве; искусственный интеллект в водном хозяйстве; образование, научные исследования в водном хозяйстве; ирригационные системы; технологии опреснения воды; системы сброса и переработки сточных и дождевых вод.

В первый день выставки запланированы презентации и экспертные дискуссии на темы: "Комплексные решения для очистки воды", "Достижение гарантированных результатов посредством комплексной инженерии объектов водоснабжения и водоотведения", кейс-сессия "Глобальное изменение климата: управление рисками засухи в Азербайджане"; экспертная сессия "Текущее состояние, проблемы и решения Каспийского моря"; презентация "Отходы и устойчивое управление водными ресурсами - на пути к целям COP29".

Бакинская водная неделя продлится до 12 сентября.