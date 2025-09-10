В Азербайджане начнут применять технологию искусственного дождя

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется внедрить технологию искусственного дождя в течение ближайших двух лет.

По информации Trend, об этом было сказано на открытии II Международной выставки и конференции "Водное хозяйство" Baku Water Week (Бакинская водная неделя).

Так, в настоящее время в стране ведутся исследования по разработке технологии искусственного дождя. Технико-экономическое обоснование данной технологии и подготовка проектной документации будут завершены к концу текущего года.

В 2026 году на соответствующей территории будет проведен пилотный проект, и будут определены территории.

После завершения этих работ в 2027 году в Азербайджане будет реализован пилотный проект по технологии искусственного дождя.

