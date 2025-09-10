В Азербайджанской Армии проведены практические занятия (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2025 год, в Азербайджанской Армии проведены практические занятия.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"Подразделения, покинувшие пункты постоянной дислокации и выдвинувшиеся в районы сосредоточения, выполнили поставленные задачи в соответствии с нормативами.

Во время занятий основное внимание было уделено поддержанию высокой боевой подготовки войск, а также обеспечению стабильного, непрерывного и оперативного управления подразделениями.

Военнослужащие проявили высокий профессионализм при выполнении практических занятий", - говорится в информации ведомства.