В воинских частях введены временные ограничения на посещения - Минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В воинских частях Азербайджана проводятся профилактические мероприятия по охране здоровья в период адаптации новобранцев, приступивших к службе.

Об этом Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«В целях профилактики заболеваний респираторных вирусных инфекций, в том числе гриппа, среди новобранцев, введено временное ограничение на посещения.

Призываем общественность бережно относиться к здоровью наших военнослужащих, с пониманием воспринять упомянутое ограничение, не посещать воинские части», - говорится в обращении.

