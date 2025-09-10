Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В воинских частях введены временные ограничения на посещения - Минобороны Азербайджана

Общество Материалы 10 сентября 2025 17:35 (UTC +04:00)
В воинских частях введены временные ограничения на посещения - Минобороны Азербайджана
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - В воинских частях Азербайджана проводятся профилактические мероприятия по охране здоровья в период адаптации новобранцев, приступивших к службе.

Об этом Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«В целях профилактики заболеваний респираторных вирусных инфекций, в том числе гриппа, среди новобранцев, введено временное ограничение на посещения.

Призываем общественность бережно относиться к здоровью наших военнослужащих, с пониманием воспринять упомянутое ограничение, не посещать воинские части», - говорится в обращении.

