Расходы Внутренних войск Азербайджана частично будут финансироваться из госбюджета

Общество Материалы 9 сентября 2025 16:25 (UTC +04:00)

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Будет создана правовая основа для финансового обеспечения Внутренних войск.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О Внутренних войсках Азербайджанской Республики", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Согласно законопроекту, финансовое обеспечение Внутренних войск будет осуществляться за счет средств государственного бюджета и других источников, предусмотренных законодательством.

Финансирование Внутренних войск будет определяться отдельной строкой в ​​государственном бюджете Азербайджана.

Предоставление служебно-жилых помещений, коммунальных услуг, линий и каналов связи, транспортных средств, горюче-смазочных материалов и дополнительного питания военнослужащим Внутренних войск, привлекаемым к выполнению служебных обязанностей за пределами мест постоянной дислокации, будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.

