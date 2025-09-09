Как познакомились Узеир Гаджибейли и Хан Шушинский – рассказ прямого потомка основателя Карабахского ханства

БАКУ /Trend Life/ - Президент Фонда Хана Шушинского, дочь легендарного исполнителя мугама Хана Шушинского, прямой потомок основателя Карабахского ханства Панахали хана Джаваншира, общественный и культурный деятель Бейимханым Джаванширова-Вердиева поделилась с Trend Life своими мыслями о великом Узеире Гаджибейли, 140-летие которого в этом году широко отмечается, а также рассказала о знакомстве выдающихся Мастеров – ее отца Хана Шушинского и композитора Узеира Гаджибейли. В этом году исполняется 15 лет Фонду Хана Шушинского, реализовавшего за эти годы множество проектов в стране и за рубежом во имя национального искусства.

"Узеир Гаджибейли - основатель азербайджанского профессионального музыкального искусства, национальной оперы, национальной композиторской школы, первый композитор-фольклорист, дирижёр, первый музыкант-учёный, публицист, драматург, педагог, общественный деятель, поистине великий азербайджанец! Он оставил глубокий след в истории и культуре Азербайджана, стал создателем первой консерватории и первого музыкального театра на Востоке. Благодаря своему высокому интеллекту, врождённому таланту, мировоззрению и образованию он в своём творчестве объединил стили западной и восточной музыки, гармонично сочетая тонкости азербайджанской национальной и народной музыки с классическими европейскими традициями", - отметила она.

Узеир Гаджибейли заложил в Азербайджане основы профессиональной композиторской школы в созданной им консерватории и подготовил десятки композиторов, музыковедов, учёных и деятелей искусства, ставших выдающимися личностями.

"Мой отец, великий мастер мугама, яркий представитель династии Джаванширов - Исфандияр ага Аслан ага оглу Джаваншир - всегда говорил, что Узеир бек - это дар Всевышнего азербайджанскому народу, который посылается раз в три столетия.

Оба они родились и выросли на земле Карабаха, в его "изумрудной короне" — городе Шуша, в среде, которая называлась "консерваторией Кавказа" и "музыкальной колыбелью Востока". Шуша всегда славилась своей чарующей природой, журчащими реками, лесами, кристально чистыми родниками, высокими горами и прекрасными людьми. Когда отец вспоминал Узеир бека, в его глазах и лице всегда светилась искорка радости. Узеир бек был уникальной, гениальной личностью. Он был основоположником оперного искусства на мусульманском Востоке, создал первый народный оркестр, собрал и зафиксировал в нотах сотни народных песен и мелодий, инициировал преподавание мугама - национального духовного богатства Азербайджана. Он - автор первой оперетты и оперы, навечно вписал своё имя в историю азербайджанской музыкальной культуры своими произведениями "Лейли и Меджнун", "Кёроглу" и многими другими.

Также активно публиковался в газетах, писал статьи, фельетоны и сатирические заметки на важные общественно-политические и просветительские темы", - сказала Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

Ее отец познакомился с великим Узеир беком в 1920-х годах. Чудесный голос Хана Шушинского и его великолепное исполнение были известны по всему Карабаху и всей республике, включая столицу Баку. В своих воспоминаниях основатель азербайджанского вокального искусства Бюльбюль писал, что он и Асаф Зейналлы отправились в Карабах собирать народные песни и ашугские мелодии. По дороге Асаф Зейналлы попросил познакомить его с Ханом. Когда они прибыли в Шушу и услышали исполнение Хана Шушинского, Бюльбюль сказал, что это и есть тот самый Мастер. Так, на Джыдыр-дюзю встретились два великих певца Карабаха, и их встреча была плодотворной и запоминающейся.

"В то время Узеир бек приезжал из Баку в Ханкенди и интересовался талантливыми молодыми исполнителями. Отец вспоминал, как однажды, желая встретиться с Узеир беком, подошёл к нему. Узеир бек спросил его имя, и, услышав - "Исфандияр", спросил, что он будет петь. Отец уверенно ответил, что сейчас исполнит мугам с особым мастерством, и когда он начал петь, на лице Узеир бека появились искренняя радость и восхищение. Узеир бек высоко оценил исполнение и сказал, что у отца большое будущее как у артиста. Несмотря на то, что Узеир бек был старше отца на 16 лет, их знакомство переросло в крепкую дружбу. В 1926 году Узеир бек подарил отцу ноты своей песни "Гара гёз". Он очень любил слушать исполнение мугамов "Сарендж", "Шахназ", "Сегях" и других в исполнении Хана и советовал ему поехать в Италию для изучения вокального искусства. Узеир бек мечтал, чтобы Хан выступал в оперном театре, но отец считал, что как мастер мугама он лучше проявит себя на концертах, радуя своих поклонников. Позже, когда отец снимался в художественном фильме "Не та , так эта" (Мешади Ибад), снятой по мотивам одноимённой музыкальной комедии Узеира Гаджибейли, он с улыбкой говорил, что наконец-то спел и на свадьбе Мешади Ибада", - вспоминает Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

Билеты на концерты Хана Шушинского в Бакинской филармонии раскупались уже за месяц. В 1933-1934 годах на фестивалях Закавказья в Тбилиси Хан Шушинский неоднократно занимал первое место и награждался медалями и почётными грамотами. Эти успехи радовали Узеир бека, который отмечал их в прессе. Узеир бек всегда поддерживал молодых талантливых артистов, несмотря на трудности и репрессии тех лет. Хотя в советский период титулы "хан", "бек", "ага" были под запретом, Хан Шушинский с достоинством носил своё имя и защищал искусство.

"В 1938 году мой отец должен был выступать на Неделе азербайджанской культуры в Москве. Несмотря на то, что он провёл сотни благотворительных концертов и был удостоен почётных грамот, его имя в последний момент было исключено из списка участников московского мероприятия. Услышав об этом, Узeир бек сильно разгневался, связался с известными писателями Мирзой Ибрагимовым и Самедом Вургуном, и собрав афиши благотворительных концертов, почётные грамоты, благодарственные письма и газетные публикации о мероприятиях, обратился к руководству, избавив Хана от этой несправедливости.

Отец всегда с уважением и почтением вспоминал Узеир бека и говорил, что его наследие и музыка будут жить вечно.

В 1960 году отец купил в Шуше двухэтажный дом – специально рядом с Домом-музеем Узеира Гаджибейли (композитор скончался в 1948 году), и каждое лето мы приезжали туда в родной город. Отец говорил, что дух Узеир-бека витает в этом доме.

Дом-музей Узеир-бека привлекал гостей из разных республик бывшего СССР и из-за рубежа, и они с радостью встречались с отцом, который был живым хранителем музыкальной традиции.

Мы - счастливый народ, у которого есть богатая история, национальные духовные ценности и великие личности, оставившие неизгладимый след.

Слава Богу, что сегодня наш родной Карабах и Шуша освобождены от оккупации благодаря подвигу героев во главе с Верховным главнокомандующим. Эта земля воспитала великих личностей, которые своим талантом, творчеством и делами прославляют Родину в мире.

Государство и народ бережно хранят память о великих деятелях. Ежегодно 18 сентября отмечается как национальный праздник музыки день рождения Узеира Гаджибейли, проводятся фестивали и конкурсы. Воспитывается талантливая молодёжь - наследники и продолжатели его пути.

Сегодня азербайджанский мугам переживает эпоху возрождения и звучит на лучших концертных сценах мира под громкие аплодисменты. Пусть душа твоя покоится с миром, Узеир бек!

В 2025 году 140-летний юбилей великого Узеир бека - гения, создавшего уникальные произведения и оставившего неизгладимый след в сердцах своего народа.

Он - автор гимна Азербайджана, его музыка живёт в наших душах, наполняя сердца гармонией и вдохновением.

Его "Джанги" зовёт к мужеству и дружбе, "Севгили джанан" и "Сенсиз" - к чистой, искренней любви, а гимн страны - к любви к Родине и земле.

В завершение хочу еще раз повторить слова моего отца Хана Шушинского: "Узеир бек - это дар Всевышнего нашему народу, гений, появляющийся раз в три столетия", - добавила Бейимханым Джаванширова-Вердиева

