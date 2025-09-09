Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Сложно заранее оценить будущие переговоры с Россией - Фарид Шафиев

Политика Материалы 9 сентября 2025 10:47 (UTC +04:00)
Сложно заранее оценить будущие переговоры с Россией - Фарид Шафиев

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сложно заранее оценить будущие переговоры с Россией

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналистам сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан не способствовал возникшей напряженности.

"Все мы хорошо знаем, что эта проблема началась в декабре, когда наш гражданский самолет был сбит силами ПВО России. Это основная причина. После этого произошли и другие события.

Например, сначала произошли отдельные инциденты, а затем, в феврале, в отношении Азербайджана были проведены массовые кибератаки. Удары по нефтяным базам SOCAR в Украине и другие действия показывают, что другая сторона пока не рассматривает возможность снижения напряженности", - заявил Ф. Шафиев.

Лента

Лента новостей

Читать все новости