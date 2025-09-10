Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Поддержка детей шехидов от AzInTelecom (ФОТО)

Общество Материалы 10 сентября 2025 11:19 (UTC +04:00)
Поддержка детей шехидов от AzInTelecom (ФОТО)
Фото: AzInTelecom

БАКУ/Trend/ - В преддверии нового учебного года при поддержке AzInTelecom и организационной поддержке Фонда YAŞAT в различных регионах страны был реализован проект «Məktəbli ləvazimatları».

В рамках проекта около 1500 детей из семей шехидов получили учебные принадлежности. В каждый комплект вошли школьный рюкзак, тетради, карта, дневник, термос, настольная лампа и другие предметы, необходимые для учебы.

Для AzInTelecom вопросы образования и развития подрастающего поколения имеют особое значение. Ранее компания также поддержала проект «Hədiyyə karvanı», реализованный Фондом YAŞAT для детей шехидов.

AzInTelecom вновь подтверждает свою приверженность поддержке социальных инициатив в этом направлении

