Прогулка с самыми любимыми песнями азербайджанских композиторов

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова 25 сентября в 19.00 пройдет вечер, наполненный музыкой и вдохновением. На сцене театра состоится концерт под названием "Прогулка" (Gəzinti), в рамках которого в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра прозвучат самые любимые публикой песни азербайджанских композиторов, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В концерте примут участие солисты театра - народная артистка Гюльянаг Мамедова, а также Ровшан Гахраманов, Айшен Мехтиева, Талех Яхъяев, Ильхама Гасымова, Айнур Искендерли, Фахри Кязым Ниджат и Медина Кязымова.

Особую атмосферу вечеру придадут выступления приглашённых исполнителей - Пярвиза Абдуллаева, Заура Герая, Эльмиры Атапур, Ильгара Бекирова, Теймура Ханифаева, Джалала Мелика и Эльмиры Мухаммед.

Билеты можно приобрести в централизованных кассах, а также онлайн на сайте iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!