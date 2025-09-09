Создается правовая основа материально-технического обеспечения Внутренних войск

БАКУ /Trend/ - Будет создана правовая база материально-технического обеспечения Внутренних войск.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О Внутренних войсках Азербайджанской Республики", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Согласно проекту, порядок обеспечения Внутренних войск материально-техническими средствами будет регулироваться в соответствии с законом "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики".

Ремонт вооружения, боевой техники и спецтехники Внутренних войск может производиться на предприятиях органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти на основании заключенных договоров.

Строительство объектов, инженерно-технических сооружений для размещения Внутренних войск (с учетом особенностей, определяемых органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти), ремонт, реконструкция, содержание и эксплуатация осуществляются за счет средств государственного бюджета в соответствии с правилами и нормами, устанавливаемыми органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

В соответствии с правилами и нормами, установленными соответствующим органом (учреждением) исполнительной власти (с учетом особенностей, установленных органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти), строительство объектов, инженерно-технических сооружений для размещения Внутренних войск в связи с охраной объектов, обеспечение материальными ресурсами, а также строительство военных городков, зданий и сооружений, предназначенных для размещения на этих объектах Внутренних войск, ремонт, реконструкция других сооружений и устройств, их обслуживание и обеспечение эксплуатации будут осуществляться за счет средств учреждения, на балансе которого находится данный объект.

