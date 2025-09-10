Закир Ибрагимов встретился с участниками образовательного проекта «Горняк будущего», ставшими студентами

В рамках деятельности ЗАО «AzerGold» по подготовке кадров и социальной ответственности состоялась встреча с участниками проекта «Горняк будущего», ставшими студентами.

В гибридном формате мероприятия приняли участие председатель Правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов, участники проекта, ставшие студентами, руководители средних школ, которые они представляют, а также представители образовательной общественности Дашкесанского района.

Выступая на мероприятии, Закир Ибрагимов поздравил участников проекта, пожелал им дальнейших успехов в учебной жизни и отметил, что Общество и впредь будет оказывать необходимую поддержку для их становления квалифицированными специалистами в горнодобывающей сфере в будущем.

Подчеркнув, что благодаря успешной экономической политике, проводимой под руководством уважаемого господина Президента Ильхама Алиева, горнодобывающая промышленность стала одной из ведущих отраслей, З. Ибрагимов отметил, что быстрый рост не только создает широкие экономические возможности, но и увеличивает потребность в профессиональных кадрах. Было подчеркнуто, что главной целью реализуемых компанией образовательных проектов, программ практики и стипендий является внесение вклада в удовлетворение этой потребности, особенно за счет жителей добывающих регионов.

Председатель Правления отметил, что с 2021 года по сегодняшний день 25 человек, успешно завершивших образовательные и практические программы, уже присоединились к профессиональной команде ЗАО «AzerGold», что является наглядным примером перспективности и эффективности реализуемых проектов.

Наряду с проектом «Горняк будущего» на встрече состоялся широкий обмен мнениями о значении строительства нового школьного здания модульного типа по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при поддержке ЗАО «AzerGold», а также других социальных проектов, направленных на укрепление материально-технической базы образования в регионе, и были обсуждены шаги, которые предстоит предпринять в будущем.

Отметим, что реализация проекта «Горняк будущего» началась в 2023 году. Учащиеся 10-х классов Дашкесанского района, желающие принять участие в проекте, прошли соответствующий тестовый экзамен и конкурс эссе. На следующем этапе 10 учеников, получивших наиболее высокие оценки, были включены в 20-месячную подготовительную программу к высшему учебному заведению по специальностям металлургия, горное дело и геология. Четверо из 8 учеников, успешно завершивших проект, по результатам вступительных экзаменов в вузы стали студентами.