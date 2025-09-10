Обнародован объем грузов, перевезенных танкером "Кельбаджар"

БАКУ /Trend/ - С момента ввода в эксплуатацию танкера «Кельбаджар» компании ASCO, входящей в AZCON Holding, прошло четыре года.

Как сообщили в среду Trend в компании, за этот период судно совершило 61 рейс в разные порты. В ходе этих рейсов было перевезено 384 443 тонны нефти и нефтепродуктов.

"В настоящее время танкер «Кельбаджар», эксплуатируемый в международных водах, имеет грузоподъёмность 7 800 тонн, длину - 141 метр и ширину - 16,9 метра.

Построенный по заказу ASCO на Бакинском судостроительном заводе (Baku Shipyard), танкер «Кельбаджар» был введён в эксплуатацию 10 сентября 2021 года при участии Президента Ильхама Алиева.

Отметим, что всего на Бакинском судостроительном заводе для ASCO построено и передано 4 танкера, ещё 3 танкера находятся в стадии строительства", - говорится в сообщении компании.