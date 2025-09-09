БАКУ /Trend/ - Маршрут Трампа является ключевым аспектом мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в ходе брифинга по итогам визита американской бизнес-делегации в Баку Кеннет Энджелл, управляющий директор Корпорации финансирования развития США (DFC).

«За короткий период, как я понимаю, откроется больше возможностей для Среднего коридора. Главная цель - обеспечить возможность доставки товаров с запада на восток, а затем с востока на запад, то есть, по сути, из Европы в Китай и обратно. Я думаю, что это не игра с нулевой суммой, а средний коридор, о котором мы говорим, из Казахстана в Азербайджан, а затем в Грузию и далее к портам, будет ли он отличаться от маршрута из Казахстана в Азербайджан, а затем через Турцию. Там достаточно товаров, чтобы это сделать, так что это просто откроет новый путь для перемещения товаров», - сказал он.

Кроме того, по словам Кеннета Энджелла, маршрут стал важной вехой в подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, о котором также объявил Президент Трамп.

«Если у вас есть мир, то благодаря миру вы можете добиться экономического развития. Экономическое развитие ведет к процветанию. В этом и заключается суть нашей работы, со стороны правительства США. Мы просто хотели показать пример того, что происходит, когда вы открываетесь и устанавливаете мир, и тогда мы можем немедленно начать привлекать инвестиции. В рамках этой конкретной миссии мы сосредоточены на портах, транспорте и логистике. Поэтому мы, правительство США, открыто предоставляем финансовые инструменты, будь то в области экспорта, в области технико-экономических обоснований или в области инвестиций в Азербайджан», - сказал он.