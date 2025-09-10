Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Делегация Торговой палаты Германии посетила Бакинский порт (ФОТО)

Экономика Материалы 10 сентября 2025 17:56 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - 10 сентября директор ООО «Бакинский международный морской порт» Эльдар Салахов, входящего в состав ОАО «Азербайджанские железные дороги» — компании холдинга AZCON, встретился с управляющим директором и юристом немецкой компании UNITRON Нико Хансом Зибертом, а также с делегацией Торговой палаты Германии.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинский порт.

Отмечается, что основной целью визита было представление передовых технологий, применяемых в морской индустрии Германии, а также определение и развитие возможностей потенциального сотрудничества с азербайджанскими компаниями, включая Бакинский порт.

"Во время встречи в Бакинском порту делегации была предоставлена информация о технических возможностях порта, планах развития и статистических показателях, а также даны ответы на интересующие вопросы.

При осмотре терминалов обсуждались возможности расширения операционных мощностей порта и потенциальное сотрудничество с немецкими компаниями в этом процессе", - сообщается в информации.

