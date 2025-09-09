Вашингтонские соглашения являются логическим итогом военных, политических и дипломатических побед, которых Азербайджан добился в последние годы. Совместная декларация, подписанная между Азербайджаном и Арменией при посредничестве и в присутствии Президента США Дональда Трампа, является торжеством нашей независимой политики, основанной на международном праве и национальных интересах, и подтверждением полного признания мировым сообществом новых реалий, созданных нашей страной в регионе.

Вашингтонские соглашения также демонстрируют, что условия Азербайджана по Зангезурскому коридору были приняты не только Арменией, но и всем мировым сообществом. Тем самым была положена окончательная точка в кампаниях и попытках, направленных против Зангезурского коридора.

Достигнутый в Вашингтоне консенсус играет важную роль в формировании геополитической архитектуры Южного Кавказа на основе новой, независимой и взаимовыгодной модели, предложенной Азербайджаном.

Архитектором этой исторической победы является Великий лидер, Президент Ильхам Алиев. Его мудрое руководство измеряется не только победами последних лет. Это результат более чем двадцатилетней глубокой стратегической деятельности, продолжение и торжество линии современного Азербайджанского государства, заложенной Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Наш Общенациональный лидер вывел страну из хаоса 90-х годов к стабильности, определил направление будущего развития. Именно на этом прочном фундаменте Президент Ильхам Алиев годами терпеливо и дальновидно укреплял нашу армию, диверсифицировал экономику и возвышал справедливый голос Азербайджана на международной арене.

Но самое главное - он день за днем усиливал веру народа в возвращение Карабаха и довел ее до высшей точки.

Все сегодняшние результаты - как военная Победа на поле боя, так и дипломатические успехи - являются одним из величайших достижений стратегии двух великих лидеров, дополняющих друг друга и направленных к единой цели.