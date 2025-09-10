СВМДА учтет идеи по трансформации, озвученные на форуме в Баку

БАКУ /Trend/ - СВМДА воспользуется идеями по трансформации организации, озвученными на форуме аналитических центров в Баку 9-10 сентября.

Как сообщает в среду Trend, об этом в интервью журналистам сказала эксперт по военно-политическому измерению Секретариата СВМДА Мадина Игибаева в рамках тринадцатого заседания Форума аналитических центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на тему “Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в контексте институциональной трансформации СВМДА”.

"Эта панель оказалась чрезвычайно интересной, мы услышали множество ценных идей и профессиональных предложений о том, как превратить СВМДА в полноценную международную организацию. Один из наших спикеров также рассказал о новой штаб-квартире, которая была открыта в июле этого года Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Все идеи по трансформации СВМДА были услышаны, и мы обязательно учтём их при планировании будущих инициатив", - сказала она.

Эксперт выразила благодарность организаторам, особенно Шанхайскому институту международных исследований и Центру анализа международных отношений.