Китай заинтересован в создании совместного с Азербайджаном промышленно-логистического парка

Экономика Материалы 9 сентября 2025 16:45 (UTC +04:00)
Китай заинтересован в создании совместного с Азербайджаном промышленно-логистического парка

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Китай заинтересован в углублении взаимодействия с Азербайджаном по эксплуатации регулярных поездов, а также созданию промышленного и логистического парка.

Об этом заявил вице-губернатор провинции Чжэцзян (Китай) Кэ Чжисинь на мероприятии, посвященном 5-летию железнодорожного экспресс-маршрута Китай (Чжэцзян) – Европа по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), а также приему поезда Иу (Китай) – Баку (Азербайджан), сообщает Trend.

Он выразил готовность сформировать видение более тесного сотрудничества между двумя странами.

"Мы готовы наладить регулярный механизм связи с государственными ведомствами, предприятиями и торговыми палатами Азербайджана для углубления взаимного сотрудничества в таких областях, как организация регулярных поездов, создание промышленно-логистического парка и взаимное признание стандартов.

Мы также будем расширять всестороннее сотрудничество в области цифровой экономики, "зеленого" и низкоуглеродного развития, туризма и культуры, чтобы еще больше укрепить основу большой дружбы для развития", - отметил вице-губернатор.

