Ночной скрежет зубами у детей чаще всего временное явление - Минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сжимание зубов ребёнком во сне или днём, сопровождающееся скрежетом, называется бруксизмом. Это состояние в основном наблюдается ночью.

Как сообщает Trend, об этом в прямом эфире на официальной странице Минздрава в Instagram рассказала врач-стоматолог Учебно-стоматологической клиники Азербайджанского медицинского университета Гюней Гасанова.

По её словам, бруксизм чаще всего проявляется в период молочных зубов (в возрасте 3–6 лет):

«Ввиду того, что контакт между зубами формируется не полностью, челюстная система ребёнка пытается самостоятельно приспособиться к этой ситуации. В ходе этого процесса может возникать сжимание зубов и скрежет. Бруксизм в период молочных зубов является абсолютно естественным и временным явлением. Из-за постоянных изменений в зубном ряду такие проявления могут повторяться, однако лечения они не требуют. Скрежет зубов в период молочных зубов со временем проходит самостоятельно».

Г. Гасанова также подчеркнула, что специальные каппы для ношения ночью в этом возрасте не нужны: «Такие приспособления предназначены лишь для того, чтобы успокоить родителей, и не приносят ребёнку реальной пользы. Родители должны наблюдать за ребёнком, но не тревожиться. Если же это состояние сохраняется и после прорезывания постоянных зубов, стоит проконсультироваться со стоматологом. Кроме того, если у ребёнка наблюдаются стресс, нарушения сна или ежедневное беспокойство, будет полезно обратиться к детскому психологу».

