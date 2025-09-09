Председательство Азербайджана в СВМДА внесет весомый вклад в будущее форума - Кайрат Сарыбай

БАКУ /Trend/ - Председательство Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) внесет весомый вклад в формирование будущего форума.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай на полях тринадцатого заседания Форума аналитических центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на тему “Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в контексте институциональной трансформации СВМДА”.

"Невозможно обеспечить безопасность без взаимного доверия, и именно в этом заключается главная миссия СВМДА - укреплять доверие между государствами-членами, развивая его через меры доверия, практические шаги и инициативы на местах с участием молодёжи, женщин и представителей деловых кругов.

В то же время необходима и эффективная институциональная база, поэтому СВМДА проходит процесс трансформации, чтобы стать полноценной международной организацией. Убеждён, что председательство Азербайджана внесёт весомый вклад в будущее СВМДА", - сказал он.

Сарыбай отметил, что СВМДА - это единственная всеазиатская организация по комплексной безопасности, охватывающая пять направлений взаимодействия: военно-политическое измерение, измерение новых вызовов и угроз, экономическое, экологическое и гуманитарное измерения.