В Баку для любителей мугама будут организованы особые вечера

БАКУ /Trend Life/ - С нового сезона концерты “Muğamat axşamı” и "Muğam dəstgahları" будут проводиться дважды в месяц, сообщили Trend Life в пресс-службе Международного центра мугама.

Международный центр мугама реализует несколько проектов, посвящённых популяризации азербайджанской национальной музыки, одним из которых является концертный проект под названием "Вечера мугама". Он вызывает большой интерес у зрителей.

Отметим, что концерт «Вечера мугама» 30 сентября будет посвящён 140-летию со дня рождения великого композитора, основоположника азербайджанской классической музыки, национального профессионального музыкального искусства, автора первой оперы на Востоке Узеира Гаджибейли.

Билеты можно приобрести на сайте iticket.az.

