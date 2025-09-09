США нацелены сделать Средний коридор более эффективным - Кеннет Энджелл

БАКУ /Trend/ - Целью является сделать Средний коридор более эффективным.

Об этом сказал, отвечая на вопрос Trend в ходе брифинга по итогам визита американской бизнес-делегации в Баку, Кеннет Энджелл, управляющий директор Корпорации финансирования развития США (DFC).

"Сам Средний коридор не является новым маршрутом. Целью является гармонизировать, сделать всё более эффективным. Склады – это один из аспектов логистики, о котором я говорил. В основном люди говорят о перемещении товаров туда и обратно. Это не только техника, но и критически важные минералы, хлопок, нефть и газ, так что всё это элементы, это типы товаров. Это не просто один трубопровод, который всё поставляет, это всё вместе создает потенциал для того, чтобы обеспечить эффективную работу. Средний коридор является альтернативой северному и южному маршрутам", - сказал он.