СВМДА может выступить двигателем создания единого общеевразийского механизма - глава исследовательского центра

БАКУ /Trend/ - Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) может выступить двигателем создания единого общеевразийского механизма.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук, руководитель Национального исследовательского центра (НИЦ) СВМДА Кирилл Бабаев в ходе тринадцатого заседании Форума аналитических центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По его словам, СВМДА может стать одним из ключевых драйверов процесса формирования единого евразийского пространства, прежде всего в таких направлениях, как транспорт и торговля, цифровизация экономики, технологическое партнерство и технологическая трансформация. Кроме того, он отметил важность СВМДА в гуманитарном сотрудничестве, взаимодействии женских организаций, а также организаций в сфере образования и науки.

"СВМДА, которая уже сегодня объединяет, по сути, 90 процентов азиатского континента по этим направлениям, совместно с международными организациями может выступить двигателем создания общеевразийского механизма", - сказал он.

К.Бабаев отметил, что идея объединения всего евразийского пространства и создания общего партнёрства с учётом интересов как больших, так и малых стран, всех игроков, должна строиться на принципах, которые сегодня в системе глобального управления часто недооцениваются.