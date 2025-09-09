В Баку проходят многонациональные совместные учения Сил специального назначения «Вечное братство – IV»

БАКУ /Trend/ - В Баку проходят многонациональные совместные учения «Вечное братство – IV» с участием спецназа Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции.

9 сентября руководство Министерства обороны Азербайджанской Республики приняло участие в торжественной церемонии открытия учений, сообщили Trend в Минобороны Азербайджана.

«Сначала командующий Силами специального назначения, Герой Отечественной войны генерал-майор Алекпер Джахангиров доложил министру обороны Азербайджанской Республики генерал-полковнику Закиру Гасанову о готовности участников учений к церемонии открытия.

В память о шехидах Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции была объявлена минута молчания.

В сопровождении военного оркестра прозвучали государственные гимны стран-участниц, были подняты государственные флаги.

На мероприятии было отмечено, что в многонациональных совместных учениях «Вечное братство – IV», к которым привлечена бронетехника, армейская авиация и беспилотные летательные аппараты, участвуют военнослужащие Сил специального назначения из шести стран.

Было подчеркнуто, что основной целью совместных учений является обмен опытом за счёт проведения совместных специальных операций между силами специального назначения дружественных и союзных стран, совершенствование навыков организации взаимодействия, а также развитие возможностей и умений по проведению совместных операций в случае необходимости.

Выступивший на церемонии открытия генерал-полковник Закир Гасанов, поприветствовал участников учений и выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане. Министр отметил, что проводимые в четвёртый раз и ставшие традиционными многонациональные совместные учения «Вечное братство – IV», являются ярким примером военного сотрудничества, дружбы и братских отношений между странами-участницами.

Министр обороны отметил, что подобные учения имеют стратегическое значение не только с точки зрения обмена военным опытом и повышения практических навыков, но и для укрепления международной безопасности и поддержания мира в регионе. Совместная деятельность спецназа братских и дружественных стран, высокопрофессиональное выполнение поставленных задач свидетельствуют о дальнейшем углублении солидарности и сотрудничества.

Подчеркнув, что роль спецназа в современных боевых условиях возрастает, министр с уверенностью отметил, что совместные учения будут полезны каждому участнику, профессионализм личного состава будет повышен, а обмен опытом откроет новые возможности для Вооруженных сил каждой страны-участницы.

Пожелав участникам успехов, генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие указания и рекомендации по организации и проведению учений на высоком уровне, а также по дальнейшему повышению профессионализма и уровня боевой подготовки задействованного личного состава.

В заключение министр обороны ознакомился с условиями, созданными для участников учений.

Отметим, что на многонациональных совместных учениях сил специального назначения «Вечное братство – IV» подразделения специального назначения будут выполнять учебно-боевые задачи по стрельбе, парашютированию, снайперской стрельбе, а также по очистке населенного пункта от противника», - говорится в сообщении ведомства.

