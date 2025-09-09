Президент Ильхам Алиев: Успешные результаты COP29 вошли в историю как "Бакинский прорыв"

БАКУ/ Trend/ - Успешные результаты COP29, состоявшейся в Баку в ноябре прошлого года, вошли в историю как «Бакинский прорыв».

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА под названием «Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации СВМДА».

Глава государства в обращении также напомнил, что в период своего успешного председательства в Движении неприсоединения в 2019-2023 годах Азербайджан выступал против несправедливости в отношении стран Глобального Юга и работал над усилением позиций Движения на международной арене.

«Заслуживает одобрения тот факт, что учредительная конференция платформы НПО Глобального Юга состоялась в этом году именно в Баку. В то же время в наши приоритеты в качестве председателя СОР29 входили продвижение позиций стран Глобального Юга по климатической повестке дня, обеспечение потребностей наименее развитых стран, особенно малых островных государств», - подчеркнул Президент.