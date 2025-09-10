Выплачены пенсии за сентябрь по Баку, Сумгайыту, Абшеронскому району и Нахчыванской АР

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения выплатил пенсии за сентябрь в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ГФСЗ Азербайджана.

Отмечается, что Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской АР также выплатил пенсии за этот месяц.

Выплата пенсий за сентябрь в других регионах республики, а также лицам, имеющим право на льготное пенсионное обеспечение, будет произведена в этом месяце согласно графику.

