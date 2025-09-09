Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА «Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации СВМДА».

Как сообщает во вторник Trend, в обращении говорится:

"Уважаемые участники мероприятия,

Приветствую вас на 13-й сессии Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Добро пожаловать в Азербайджан!

Отрадно, что этот форум, который впервые организован за пределами Китая, проходит именно в Азербайджане.

Мои плодотворные государственные и рабочие визиты в Китай в этом году, подписание многих документов, в частности, двух документов о стратегическом партнерстве, а также взаимная отмена визового режима являются наглядными примерами тесного партнерства и дружественных отношений между Азербайджаном и Китаем.

Роль мозговых центров в развитии государств и обществ в современном мире чрезвычайно велика. Проводимые ими исследования в различных областях создают важную основу для решения глобальных вызовов – проблем в области безопасности, экономики, технологий и экологии. Тем самым мозговые центры вносят свой вклад в более эффективное и выверенное принятие решений как на национальном, так и на международном уровнях. С этой точки зрения сотрудничество аналитических центров стран СВМДА открывает благоприятные перспективы для укрепления взаимопонимания между странами и народами, углубления региональной интеграции.

Сегодня Азия стремительно превращается в один из мировых центров силы, как по своему экономическому потенциалу, так и по влиянию на глобальные процессы. К сожалению, несмотря на это, Глобальный Юг, включая страны континента, недостаточно представлен в процессе принятия важных решений.

В период своего успешного председательства в Движении неприсоединения в 2019–2023 годах Азербайджан выступал против несправедливости в отношении стран Глобального Юга и работал над укреплением позиций Движения на международной арене. Заслуживает одобрения тот факт, что учредительная конференция платформы НПО Глобального Юга состоялась в этом году именно в Баку. В то же время в наши приоритеты в качестве председателя СОР29 входили продвижение позиций стран Глобального Юга по климатической повестке дня, обеспечение потребностей наименее развитых стран, особенно малых островных государств. Успешные результаты СОР29, состоявшейся в Баку в ноябре прошлого года, вошли в историю как «Бакинский прорыв». Одним из актов несправедливости, с которыми исторически сталкивался Глобальный Юг, была колониальная политика, оставившая болезненные следы в судьбах народов Азии и Африки. Азербайджан заложил основу нового этапа в ликвидации позорного наследия колониализма в современный период и разоблачении проявлений неоколониализма. Мы и впредь решительно продолжим наши усилия по мобилизации международной солидарности в этом важном вопросе.

Считаем, что страны Глобального Юга должны принимать активное участие в формировании нового справедливого миропорядка, вносить свой вклад в этот процесс. В этой связи крайне важно проведение соответствующих реформ в ООН, обеспечение представительства стран Глобального Юга среди постоянных членов Совета Безопасности (СБ), который уже превратился в институт, не соответствующий современным реалиям. Азербайджан, как страна, которая сама обеспечила выполнение резолюций СБ, призывавших к освобождению его некогда оккупированных территорий, но так и оставшихся на бумаге, это прекрасно понимает.

Мирная повестка, которую мы продвигаем в регионе после восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны, открывает новые горизонты для нашей внешней политики и играет роль важного фактора с точки зрения ее глобального характера. Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в прошлом месяце создает благоприятные возможности как для региона, так и для более широкой географии.

Расположенный на коридорах Восток-Запад и Север-Юг, Азербайджан становится одним из важнейших транспортно-логистических хабов в Евразии. В то же время я не сомневаюсь, что Зангезурский коридор, как одно из направлений Среднего коридора, в ближайшем будущем станет важной транспортной артерией, соединяющей континенты. Верю, что все эти коммуникационные линии будут способствовать развитию сотрудничества и между членами СВМДА.

Уважаемые участники Форума,

Проведение в нашей стране престижных мероприятий регионального и мирового значения стало уже традицией. В июле этого года Азербайджан организовал в Ханкенди Саммит глав государств-членов Организации экономического сотрудничества, а в октябре готовится принять Саммит Организации тюркских государств. В то же время проведение в Азербайджане в 2026 году 13-й сессии Всемирного форума городов ООН и Саммита Организации исламского сотрудничества является еще одним наглядным свидетельством того, что наша страна стала надежной глобальной площадкой для мероприятий международного значения.

Осенью 2026 года под председательством Азербайджана также планируется проведение Саммита СВМДА. Охватывающее 90 процентов Азиатского континента и объединяющее 28 государств-членов, СВМДА является важнейшим институтом с точки зрения укрепления доверия в регионе и развития сотрудничества между странами. Азербайджан с большой ответственностью подходит к своему председательству в СВМДА в 2024-2026 годах. Деятельность нашего председательства строится на теме «Более сильное СВМДА, связность, цифровизация и устойчивый рост в Азии».

Приоритетами в период нашего председательства мы определили организационное укрепление СВМДА, его институционализацию как международной организации, развитие сотрудничества в новых областях и укрепление места этого института в системе международных отношений. Одновременно мы поставили цель провести в рамках СВМДА Финансовый саммит, создать Женский совет, Совет по устойчивым связям и Климатический совет СВМДА.

Уверен, что нынешний Форум, проводимый с участием авторитетных мозговых центров, внесет ценный вклад в обсуждение вопросов глобального значения, стоящих на повестке дня СВМДА, включая и приоритеты председательства Азербайджана.

Желаю успехов в работе Форума и достижения успешных результатов".