Центробанк Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

БАКУ /Trend/ - Решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики (ЦБА) учетная ставка сохранена без изменений на уровне 7 процентов, нижняя граница коридора процентных ставок - 6 процентов, а верхняя – 8 процентов.

Об этом в среду передает Trend со ссылкой на ЦБА.

Сообщается, что решение принято с учётом соответствия фактической инфляции прогнозной траектории и её сопоставления с целевым диапазоном (4±2%), последних глобальных экономических процессов, внутренней макроэкономической среды, продолжающейся стабильности на валютном рынке, а также с учётом механизма передачи решений денежно-кредитной политики.

Согласно информации, на данный момент годовая инфляция движется вблизи прогнозируемой траектории. В июле 2025 года 12-месячная инфляция составила 5%. Годовой рост цен составил: по продуктам питания, алкогольным напиткам и табачной продукции – 6,2%, по платным услугам – 5,6%, по непродовольственным товарам – 2,1%. Базовая инфляция в годовом выражении составила 4,6%.

“Неопределённости в международной среде всё ещё сохраняются. Однако их влияние на внутреннюю инфляцию в последние месяцы было незначительным. По данным Международного валютного фонда (МВФ), в июле 2025 года индекс товарных цен снизился на 0,7% в годовом выражении, а индекс цен на продукты питания — на 3,3%. В июле МВФ пересмотрел свой прогноз по глобальной инфляции на 2025 год в сторону снижения, оставив прогноз на 2026 год без изменений.

В течение текущего года на валютном рынке как в наличном, так и в безналичном сегментах общее предложение превышало спрос. Уровень долларизации вкладов физических лиц-резидентов за последние 12 месяцев снизился на 1,5 процентных пункта и составил 29,3% в августе 2025 года, что свидетельствует об оптимистичных ожиданиях по курсу маната. Основным фактором равновесия на валютном рынке остаются благоприятные показатели внешнего сектора. По предварительным данным, за 6 месяцев в счёте текущих операций платёжного баланса был зафиксирован профицит в размере 2,3 миллиарда долларов США или 6,3% ВВП.

По информации Государственного таможенного комитета, положительное сальдо внешнеторгового баланса за 7 месяцев 2025 года составило 1,6 миллиарда долларов США. Прогноз Центрального банка о том, что счёт текущих операций платёжного баланса останется профицитным по итогам 2025 и 2026 годов, остаётся неизменным”, – отмечается в информации.

Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учётом процессов на финансовых рынках и изменений в ликвидности банковской системы. С момента последнего заседания процентные ставки на необеспеченном денежном рынке находились внутри процентного коридора Центрального банка, а разница между индексом AZIR и ключевой ставкой снизилась до исторического минимума. Среднесуточный уровень индекса AZIR составил 7,15% в июле, 6,97% в августе и 6,98% в текущем периоде сентября.

По данным Центробанка Азербайджана, с момента последнего заседания, наряду с индексом AZIR, также наблюдалось снижение доходности по кривой доходности и по нотам Центрального банка. Одновременно были зафиксированы снижения процентных ставок по депозитам физических лиц в манатах. С апреля аукционы по размещению свободных остатков единого казначейского счёта, проводимые Министерством финансов, продолжают оказывать положительное влияние на ликвидность банковского сектора. В этих условиях Центральный банк посредством операций на открытом рынке сроком на 1 неделю стремится минимизировать влияние внешних по отношению к денежно-кредитной политике факторов на индекс AZIR. Активность на денежном рынке остаётся высокой. За 8 месяцев 2025 года количество сделок на необеспеченном рынке увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«С момента последнего заседания существенных изменений в балансе рисков по инфляции не наблюдалось. Процессы в глобальной торговле продолжают вызывать колебания на товарных и финансовых рынках. В этих условиях импортные цены рассматриваются как основной внешний инфляционный риск. Этот фактор зависит от инфляции в странах торговых партнёров и динамики номинального эффективного обменного курса. Основными внутренними инфляционными рисками считаются рост издержек и чрезмерный рост совокупного спроса. До конца текущего года динамика совокупного спроса будет в значительной степени зависеть от исполнения государственных расходов. Ожидается, что темпы годового роста кредитных вложений к концу 2025 года будут ниже по сравнению с 2024 годом.

Следующее решение по параметрам процентного коридора будет принято в зависимости от динамики фактической инфляции, обновлённых в октябре макроэкономических прогнозов, а также от изменения как внешних, так и внутренних факторов риска. При обновлении прогнозов будет также учитываться ожидаемая динамика государственных расходов на оставшийся период 2025 года и на 2026 год. Центральный банк и впредь будет использовать все доступные инструменты для обеспечения ценовой стабильности.

Информация о следующем решении по параметрам процентного коридора будет обнародована 22 октября 2025 года», – говорится в сообщении.