Средний коридор - это сложная и разветвленная сеть транспортных направлений

БАКУ /Trend/ - Сегодня Средний коридор - это сложная и разветвлённая сеть маршрутов, производственных объектов.

Об этом сказал, отвечая на вопрос Trend в ходе брифинга по итогам визита американской бизнес-делегации в Баку, исполнительный директор Азербайджано-американской торговой палаты Натиг Бахышов.

«Это уже не просто транзитный маршрут. Это более сложное, более широкое понимание. Сам термин «коридор» может несколько уменьшить общую ценность этого маршрута, но он известен как «Средний коридор». Сегодня это более сложная и разветвлённая сеть трубопроводов, производственных объектов, а в будущем – оптоволоконных кабелей. Каждый день власти на всех участках коридора делают всё возможное для гармонизации процессов», - сказал Бахышов.

Он отметил, что если сравнить с ситуацией десятилетней давности, сегодня это совершенно другой регион, предоставляющий и предлагающий самые современные объекты и услуги международным компаниям, включая американские.

«И мы видим растущий интерес, особенно со стороны американских компаний, к выходу на этот рынок. Конечно, это многопрофильный, многострановой регион. Нелегко иметь дело со всеми странами одновременно. Но из того, что мы услышали в наших беседах с представителями правительства, у нас сложилось впечатление, что они понимают важность, все эти страны понимают важность гармонизации процессов и процедур на благо компаний, чтобы они могли легко выйти на рынок и закрепиться на нем», - сказал Н.Бахышов.