На судебном процессе по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)

Политика Материалы 9 сентября 2025 19:57 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

БАКУ /Trend/ - 9 сентября продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает Trend, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья – Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом.

Судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим и их правопреемникам права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем в суде были заслушаны показания потерпевших и их правопреемников.

