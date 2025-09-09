Минздрав Азербайджана усиливает контроль за частными клиниками и персоналом

БАКУ /Trend/ - Согласно закону Азербайджанской Республики «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей», в ходе плановых и внеплановых проверок документы частных медицинских учреждений изучаются и регистрируются.

Как сообщает Trend, об этом в эфире Sağlam radio на волне 93 FM рассказала начальник юридического отдела Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана Тамам Гасанова.

По ее словам, руководители частных медицинских учреждений обязаны заключать трудовые договоры с медицинским персоналом. Однако проверки показывают, что некоторые учреждения сотрудничают с персоналом без договоров.

В ходе инспекций изучаются личные дела медицинского персонала учреждения. Проверяется, зарегистрированы ли сотрудники с трудовыми договорами в реестре медицинских работников Министерства здравоохранения. Иногда выясняется, что у сотрудников отсутствуют дипломы, сертификаты или их срок действия истек.

Т.Гасанова отметила, что в случае, если трудовой договор отсутствует, проверяются документы пациентов и регистрационные записи: «Все обследования, анализы и лечение пациентов должны быть зафиксированы. Если выявляются незарегистрированные лица, проводится проверка через реестр».

Начальник юридического отдела ЦАЭ сообщила, что факты проверяются по обоснованным обращениям граждан, государственных органов или медиа: «Согласно статье 215.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), за осуществление практической медицинской деятельности лицом, не имеющим высшего или среднего специального медицинского образования, документа о сертификации соответствия, предусмотренного законодательством, или недействительного, а также за оказание медицинским работником медицинских услуг, не соответствующих его специальности, физические лица штрафуются в размере 300-500, должностные лица – 800-1000, а юридические лица – 6000-8000 манатов. Кроме того, согласно статье 215.4 КоАП, за допуск к практической медицинской и фармацевтической деятельности лиц, не имеющих высшего или среднего специального медицинского образования, а также документа о сертификации соответствия, предусмотренного законодательством, или недействительного, должностные лица штрафуются в размере от 800-1000, а юридические лица – 6000-8000 манатов".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!