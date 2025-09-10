Внесены изменения в Положение о культурном центре при дипломатическом представительстве Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Положение о культурном центре, находящемся в подчинении дипломатического представительства Азербайджанской Республики в зарубежной стране, внесены изменения.

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, культурный центр, находящийся в подчинении дипломатического представительства Азербайджанской Республики в зарубежной стране, будет создан распоряжением Президента Азербайджанской Республики на основе совместного предложения министерства культуры и министерства иностранных дел и ходатайства Кабинета министров в целях расширения пропаганды культурного, исторического, социально-экономического развития, научно-технического и туристического потенциала Азербайджана.

В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Азербайджанской Республики, соответствующими международными договорами, участниками которых являются Азербайджанская Республика и государство пребывания, законами Азербайджанской Республики, указами и распоряжениями Президента Азербайджанской Республики, настоящим Положением, другими решениями и распоряжениями Кабинета министров Азербайджанской Республики, соглашением, заключенным между правительством Азербайджанской Республики и правительством государства пребывания о создании и деятельности Центра в подчинении дипломатического представительства, а также приказами, распоряжениями и инструкциями министерства культуры и министерства иностранных дел, и учитывает законодательство государства пребывания.

С учетом объема и особенностей работы, выполняемой в Центрах, атташе по финансовым вопросам дипломатических представительств, которые ведут бухгалтерский учет в Центре и исполняют другие обязанности, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, будет выплачиваться ежемесячная надбавка (в соответствующей валюте) в размере 15 (пятнадцати) процентов от суммы, полученной путем применения дифференцирующего коэффициента к средствам, оставшимся после вычета из их государственного денежного содержания подоходного налога и других обязательных платежей. Эта выплата осуществляется Центром в соответствии с «Правилами предоставления гарантий и компенсаций сотрудникам дипломатической службы», утвержденными постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 21 января 2008 года № 11.

