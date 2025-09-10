TAP завершает работы по расширению мощностей для дополнительных поставок газа

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический газопровод (TAP) выходит на завершающий этап работ, необходимых для обеспечения дополнительных 1,2 млрд кубометров газа, сообщили в ответ на запрос Trend в консорциуме TAP AG.

В консорциуме отметили, что по итогам рыночного теста 2021 года, завершившегося в январе 2023 года, были получены обязывающие заявки на объем 1,2 млрд кубометров в год, что позволило предусмотреть соответствующее расширение пропускной способности газопровода к 1 января 2026 года.

"Это включает установку нового компрессорного агрегата (мощностью около 15 МВт) на действующей компрессорной станции в районе Кипои (Александруполис), недалеко от греческой границы с Турцией, а также модернизацию инфраструктуры. В настоящее время TAP выходит на завершающий этап работ, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию этих дополнительных мощностей в соответствии с полученными обязательствами", - подчеркнули в TAP AG.

Отметим, что TAP транспортирует природный газ с гигантского месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Газопровод протяженностью 877 км соединяется с Трансанатолийским газопроводом (TANAP) на границе Турции и Греции в районе Кипои, проходит по территории Северной Греции, Албании и Адриатического моря, выходя на сушу в Южной Италии.

TAP обеспечивает поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы. В частности, он соединён с интерконнектором Греция-Болгария (IGB), который начал коммерческую эксплуатацию в октябре 2022 года и поставляет каспийский газ в Болгарию, повышая энергобезопасность ещё одной европейской страны. Выходные точки TAP в Греции и Албании, а также терминал в Италии предоставляют дополнительные возможности для дальнейшего транспортирования азербайджанского газа на более широкий европейский рынок.

Акционерами TAP являются bp (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (20%) и Enagás (20%).