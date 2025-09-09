Азербайджан - важная часть практического сотрудничества в экономических связях Китая - посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда был важной частью практического сотрудничества в экономических связях Китая.

Об этом сказала посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на мероприятии, посвященном 5-летию железнодорожного экспресс-маршрута Китай (Чжэцзян) – Европа по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), а также прибытию поезда Иу (Китай) – Баку (Азербайджан), сообщает Trend.

Посол подчеркнула, что железнодорожный экспресс Китай-Европа является флагманским проектом и символическим брендом инициативы "Один пояс, один путь".

"В целом по нему курсирует более 110 000 поездов, постепенно создавая бесперебойную, эффективную, многонаправленную и взаимосвязанную сеть внешних путей сообщения от суши до моря. Китай эффективно способствует расширению своей высокой открытости внешнему миру, повышает благосостояние стран вдоль маршрута и обеспечивает стабильность и процветание цепочки поставок. В июне этого года в провинции Чжэцзян был открыт новый логистический коридор. Поезд, загруженный 100 стандартными контейнерами с товарами первой необходимости, одеждой, оборудованием, аксессуарами и другими товарами, отправился из провинции Чжэцзян в Баку железнодорожным, морским и мультимодальным транспортом. Это дало импульс развитию торгового обмена между странами вдоль маршрута и содействовало экономическому развитию региона", - сказала она.

Л.Мэй подчеркнула, что в последние годы Азербайджан в полной мере использует свои географические преимущества для содействия развитию Транскаспийского международного транспортного коридора.

"Азербайджан всегда играл важную роль в практическом сотрудничестве в экономических связях Китая. В январе-июне этого года по маршруту Китай-Азербайджан было отправлено 225 грузовых поездов, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря совместным усилиям двух стран железнодорожный экспресс Китай-Европа будет развиваться в сторону более высокого качества, большей эффективности и большей безопасности", - заключила посол.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!