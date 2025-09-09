Мы надеемся углубить сотрудничество с Азербайджаном в развитии Транскаспийского транспортного коридора - Кэ Чжисинь

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, ключевой центр древнего Шелкового пути, является сторонником и активным участником инициативы "Один пояс, один путь".

Об этом заявил вице-губернатор провинции Чжэцзян (Китай) Кэ Чжисинь на мероприятии, посвященном 5-летию железнодорожного экспресс-маршрута Китай (Чжэцзян) – Европа по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), а также прибытию поезда Иу (Китай) – Баку (Азербайджан), сообщает Trend.

Он отметил, что железнодорожный экспресс Китай-Европа - замечательное достижение в совместной реализации инициативы "Один пояс, один путь". "Последние 10 лет провинция Чжэцзян придавала ему большое значение и активно его продвигала. Мы открыли 24 регулярных маршрута в Европу, Центральную Азию и на другие направления. Всего по этим маршрутам курсирует более 14 тысяч поездов, соединяя более 50 стран и 160 городов на евразийском континенте. Номенклатура перевозимых товаров расширилась до более чем 50 000 наименований в 26 основных категориях, включая оригинальные электронные изделия, механические детали, энергетическое оборудование, сельскохозяйственную продукцию и другие товары", - сказал он.

Вице-губернатор подчеркнул, что Азербайджан является ключевым узлом Транскаспийского международного маршрута. "Благодаря глубокому сотрудничеству и совместному развитию в области повышения эффективности грузовых поездов Китай-Европа, организации закупок грузов и развития рынков, он стал незаменимым мостом, соединяющим нас с европейским рынком и оказывающим мощную поддержку развитию международных торговых маршрутов.

Мы построим еще более эффективную сеть. Мы надеемся, что благодаря этому мероприятию сможем еще больше углубить сотрудничество с Азербайджаном в строительстве Транскаспийского международного транспортного коридора, оптимизировать инфраструктуру и организацию перевозок грузового поезда Китай-Европа, а также промышленное сотрудничество, содействовать всесторонней взаимосвязи морского, наземного и воздушного транспорта и воспользоваться этой возможностью для совместной организации эффективной и бесперебойной международной логистики.

Мы будем совместно развивать более процветающую торговую экосистему. Азербайджан является крупным экспортером энергоносителей и сельскохозяйственной продукции. Чжэцзян обладает значительными преимуществами в цифровой экономике, производстве оборудования и трансграничной электронной торговле. Рыночные потребности обеих сторон взаимодополняемы. Мы рассчитываем использовать железнодорожное сообщение для дальнейшего углубления торговых обменов, стимулирования промышленных инвестиций и совместного создания новых драйверов экономического роста", - отметил Кэ Чжисинь.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!