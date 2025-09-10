Устойчивое управление водными ресурсами имеет для Азербайджана стратегическое значение - Заур Микаилов

БАКУ /Trend/ - Устойчивое управление водными ресурсами имеет для Азербайджана стратегическое значение.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на церемонии открытия II Международной выставки и конференции "Водное хозяйство".

Он отметил, что в последние годы в Азербайджане проводятся масштабные реформы в этой сфере, разработана и успешно реализуется Национальная водная стратегия. Цель стратегии заключается и в обеспечении водной безопасности и свободного доступа к чистой воде для всех.

"Уверен, что панельные дискуссии, презентации и обмен мнениями на этой неделе сыграют важную роль в достижении целей нашей национальной водной стратегии, способствуя формированию новых идей и укреплению международного сотрудничества", - подчеркнул З.Микаилов.

Председатель также выразил благодарность государственным органам, партнерским организациям и всем участникам за поддержку в организации мероприятия на высоком уровне.