В Азербайджане к 2040 году будет завершено строительство 13 водохранилищ

БАКУ /Trend/ - Планируется завершить строительство 4 водохранилищ в 2025–2027 годах, 9 – в 2027–2030 годах и 13 – в 2030–2040 годах.

Как передает Trend, об этом сообщили во время открытия II Международной выставки и конференции "Водное хозяйство" Baku Water Week (Бакинская водная неделя).

Согласно информации, до конца текущего года будут проведены работы по выявлению и картированию рек и территорий, подверженных риску затопления. Кроме того, в 2026 году планируется построить прибрежные защитные дамбы на подверженных риску территориях, а в 2027 году – принять необходимые меры по снижению последствий наводнений и паводков на этих территориях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!