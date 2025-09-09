Вьетнамский эксперт о роли АСЕАН, СВМДА в создании устойчивых связей между странами

БАКУ/Trend/ - Такие механизмы, как Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) создают устойчивые связи между странами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал исполняющий обязанности директора Центра исследований безопасности и развития Института внешней политики и стратегических исследований Дипломатической академии Вьетнама Ту Ань Туан (Tu Anh Tuan) в ходе тринадцатого заседания Форума аналитических центров СВМДА на тему “Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в контексте институциональной трансформации СВМДА”.

"Мы видим, что многие страны стремятся объединяться для преодоления вызовов. Такие механизмы, как АСЕАН, СВМДА и другие региональные форматы, способны укреплять взаимное доверие, снижать уровень напряжённости и формировать устойчивые связи между экономиками", — отметил он.

Ту Ань Туан также подчеркнул возросшую роль гражданского общества и международных институтов. По его словам, всё больше внимания уделяется вопросам устойчивого развития, изменения климата и социальной справедливости. Именно глобальные организации и неправительственные акторы формируют повестку дня, ориентированную на общее благо.

Он подчеркнул, что для стабильного развития и преодоления вызовов необходимо восстановить доверие между государствами. По его словам, без доверия между государствами, рынками и обществами невозможно обеспечить ни безопасность, ни процветание.

"Во-вторых, важно укреплять многосторонние механизмы. Протекционизм и односторонние действия лишь усиливают нестабильность, тогда как международное сотрудничество позволяет находить сбалансированные решения. В-третьих, необходимо инвестировать в будущее — в инновации, климатические проекты и развитие человеческого капитала. Именно эти направления обеспечат долгосрочную устойчивость и безопасность", — заключил он.